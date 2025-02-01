Освобожденная заложница Дорон Штайнбрехер: "Я сделаю все, чтобы все вернулись домой"

На тель-авивской демонстрации солидарности с похищенными было продемонстрировано видеообращение Дорон Штайнбрехер, заложницы, которая была освобождена две недели назад после 471 дня в плену у террористов.

Дорон поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью. "Мне потребуется время, это процесс, который занимает не неделю и не две. Но я здесь, и я в порядке. Спасибо всем, кто окружил любовью мою семью, кто окружил любовью меня. Огромное спасибо солдатам и силам безопасности", – сказала она.

Штайнбрехер обратилась и к семьям израильтян, остающихся в плену: "Вы не одни, мы продолжаем борьбу. Мы сделаем все – я сделаю все, чтобы все вернулись домой. Мы вместе до конца. Как только я смогу, я встану рядом с вами с плакатом в руках".