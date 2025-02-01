Перестрелка с полицией в Кафр-Каре: один преступник застрелен, другой ранен

В ночь на 1 февраля в Кафр-Каре двое молодых мужчин, примерно 20 лет, открыли огонь по жилому зданию. На место происшествия прибыли полицейские. В ответ на требование прекратить стрельбу преступники обстреляли полицейских, попав в автомобиль полиции.

Был открыт ответный огонь на поражение. В результате один из преступников был убит, другой ранен и арестован.

Проводится расследование.

Полиция подчеркивает, что преступники стреляли в сотрудников правоохранительных органов боевыми патронами, была прямая угроза жизням полицейских.