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Израиль

Два человека погибли в результате ДТП под Беэр-Шевой

Мада
время публикации: 01 февраля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 12:59
Два человека погибли в результате ДТП под Беэр-Шевой
Пресс-служба МАДА

В результате столкновения двух автомобилей на 310-й трассе близ Беэр-Шевы погибли мужчина и женщина (оба в возрасте около 30 лет).

40-летняя женщина и 2-летний ребенок получили травмы средней тяжести, еще один человек травмирован легко.

Все пострадавшие были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Полиция сообщает, что участок дороги, где произошла авария, закрыт для движения.

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