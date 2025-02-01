Два человека погибли в результате ДТП под Беэр-Шевой

В результате столкновения двух автомобилей на 310-й трассе близ Беэр-Шевы погибли мужчина и женщина (оба в возрасте около 30 лет).

40-летняя женщина и 2-летний ребенок получили травмы средней тяжести, еще один человек травмирован легко.

Все пострадавшие были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Полиция сообщает, что участок дороги, где произошла авария, закрыт для движения.