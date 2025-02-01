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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил, что "ликвидированный" командир батальона "Шати" уцелел

Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 01 февраля 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 12:55
ЦАХАЛ подтвердил, что "ликвидированный" командир батальона "Шати" уцелел
AP Photo/Jehad Alshrafi

Представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что командир батальона "Шати" Хайтам Худжари, который, как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, в начале декабря прошлого года был ликвидирован ударом с воздуха, действительно уцелел.

По сведениям ЦАХАЛа, он был атакован 3 декабря 2023 года. После атаки с высокой степенью вероятности было установлено, что он ликвидирован, после чего представитель Армии обороны Израиля выступил с заявлением по этому поводу.

«Дальнейшее расследование показывает, что выводы разведки, на которых основывалось сообщение, были неверными, и террорист не был устранен в результате этой атаки», говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израиль
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