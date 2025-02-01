Палестинские СМИ: командир батальона "Шати", о ликвидации которого сообщал ЦАХАЛ, жив

ХАМАС утверждает, что "руководить" передачей Шмуэля Кита Сигала "Красному Кресту" будет командир батальона "Шати" Хайтам Худжари, который, как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, в начале декабря прошлого года был ликвидирован ударом с воздуха. Об этом пишет "Палестинская почта".

Согласно "досье" на террориста, батальон "Шати" под его командованием совершил вторжение на израильскую территорию 7 октября.

Худжари отвечал за безопасность во время активности боевиков ХАМАСа в больнице "Шифа", он месте со своим батальоном участвовал в боях с силами ЦАХАЛа в лагере беженцев Шати.