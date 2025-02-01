Следующим начальником Генерального штаба станет Эяль Замир

Канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац достигли соглашения о назначении генерального директора министерства обороны Эяля Замира следующим начальником Генерального штаба ЦАХАЛа.

Эяль Замир родился в Эйлате в 1966 году. В 1984 году был призван в танковые войска. Командовал седьмой танковой бригадой, занимал посты военного секретаря главы правительства, командующего Южным военным округом, заместителя начальника Генштаба.

Обладатель первой степени Тель-Авивского университета и второй степени по политологии Хайфского университета. Выпускник колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа. Женат, отец троих детей. Старший сын и средняя дочь стали офицерами.

Замир - первый за несколько десятилетий представитель танковых войск, которому предстоит возглавить Генштаб. Предыдущим танкистом на этой должности был генерал-лейтенант Давид Элазар (Дадо), коммандовавший ЦАХАЛом в Войне Судного дня 1973 года.

Замир занимал должность заместитея начальника Генштаба до того, как на нее был назначен Герци А-Леви. Именно Замир и А-Леви боролись за должность следующего начальника Генштаба ЦАХАЛа. В итоге бывший министр обороны Бени Ганц назначил на эту должность А-Леви. Ранее Эяль Замир занимал должность военного секретаря главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу.

Ранее канцелярия министра обороны сообщала, что Исраэль Кац в рамках назначения нового, 24-го, начальника Генштаба начинает проводить собеседования с кандидатами. На встречу с ним были приглашены трое: заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам; гендиректор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир; генерал-майор Тамир Ядай, два месяца назад покинувший пост главы командования сухопутными войсками.

Напомним: 21 января начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об уходе с поста 6 марта 2025 года, признавая личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года.