Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви объявил об отставке с 6 марта 2025 года

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об уходе с поста 6 марта 2025 года, признавая личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года.

В заявлении А-Леви отмечается, что с тех пор "ЦАХАЛ добился значительных успехов и находится в процессе реализации соглашения об освобождении заложников".

"В оставшееся время (на посту начальника генштаба) я завершу расследования и поддержу работу аппарата Армии обороны Израиля по решению проблем безопасности", – сказано в заявлении А-Леви, который подчеркивает, что сделает все необходимое для передачи дел преемнику.

Герци А-Левии сообщил, что направил соответствующие письма министру обороны и премьер-министру.

Вскоре после заявления А-Леви командующий Южным военным округом ЦАХАЛа генерал-майор Ярон Финкельман сообщил начальнику генштаба о своем решении уйти в отставку.

Ранее, в январе этого года, подал в отставку заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам.

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал решение начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви уйти в отставку. "Я хочу дать высокую оценку начальнику генерального штаба ЦАХАЛа и поблагодарить его за долгие годы службы бойца и командира, а также за его вклад в большие достижения ЦАХАЛа в этой тяжелой войне, которая была нам навязана", – заявил Кац. Он добавил, что Герци А-Леви останется на своем посту до вступления в должность нового начальника генштаба.

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Отдаю честь начальнику генштаба, генерал-лейтенанту Герци А-Леви. Теперь пора взять ответственность на себя и уйти в отставку премьер-министру и всему его правительству катастроф".