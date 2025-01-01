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Израиль

МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)

Мада
время публикации: 01 января 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 10:22
МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает об остром дефиците в Банке крови донорской крови первой группы (группа O).

В дни Хануки, в дождливую и холодную погоду, резко сокращается число доноров. Между тем, каждая доза крови может помочь спасти жизни трех больных или раненых, нуждающихся в переливании крови. Служба крови МАДА призывает: приходите в пункты сдачи крови, сдавайте кровь и спасайте жизни.

Для получения информации о ближайших к вам пунктах сдачи крови используйте сайт МАДА или звоните по телефону 03-5300400.

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