МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает об остром дефиците в Банке крови донорской крови первой группы (группа O).

В дни Хануки, в дождливую и холодную погоду, резко сокращается число доноров. Между тем, каждая доза крови может помочь спасти жизни трех больных или раненых, нуждающихся в переливании крови. Служба крови МАДА призывает: приходите в пункты сдачи крови, сдавайте кровь и спасайте жизни.

Для получения информации о ближайших к вам пунктах сдачи крови используйте сайт МАДА или звоните по телефону 03-5300400.