МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)
время публикации: 01 января 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 10:22
Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает об остром дефиците в Банке крови донорской крови первой группы (группа O).
В дни Хануки, в дождливую и холодную погоду, резко сокращается число доноров. Между тем, каждая доза крови может помочь спасти жизни трех больных или раненых, нуждающихся в переливании крови. Служба крови МАДА призывает: приходите в пункты сдачи крови, сдавайте кровь и спасайте жизни.
Для получения информации о ближайших к вам пунктах сдачи крови используйте сайт МАДА или звоните по телефону 03-5300400.