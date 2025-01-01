Эйнав Ценгаукер не пустили в Кнессет под предлогом "неприемлемого поведения"

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года около границы Газы, не пустили в Кнессет под предлогом "неприемлемого поведения в здании парламента".

Из Кнессета сообщили: "Несмотря на все ее обещания, она продолжала грубо нарушать порядок. С ней проводились беседы, направленные на то, чтобы разрешить ей вход в здание при условии, что нарушения не повторятся, но, к сожалению, они повторились. О решении не пускать ее в Кнессет ей сообщили вчера".

Эйнав Ценгаукер прокомментировала это так: "Члены коалиции пытаются заткнуть рот семьям похищенных. Они боятся услышать, что происходит с заложниками, пока они принимают бюджеты и торгуют должностями".