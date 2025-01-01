x
01 января 2025
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 10:57
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эйнав Ценгаукер не пустили в Кнессет под предлогом "неприемлемого поведения"

Заложники
Кнессет
время публикации: 01 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 10:19
Эйнав Ценгаукер не пустили в Кнессет под предлогом "неприемлемого поведения"
Avshalom Sassoni/Flash90

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года около границы Газы, не пустили в Кнессет под предлогом "неприемлемого поведения в здании парламента".

Из Кнессета сообщили: "Несмотря на все ее обещания, она продолжала грубо нарушать порядок. С ней проводились беседы, направленные на то, чтобы разрешить ей вход в здание при условии, что нарушения не повторятся, но, к сожалению, они повторились. О решении не пускать ее в Кнессет ей сообщили вчера".

Эйнав Ценгаукер прокомментировала это так: "Члены коалиции пытаются заткнуть рот семьям похищенных. Они боятся услышать, что происходит с заложниками, пока они принимают бюджеты и торгуют должностями".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2024

Герои, антигерои и события 2024 года, по версии Newsru.co.il
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2024

Нетаниягу побеседовал с Эйнав Ценгаукер после публикации ХАМАСом видео с ее сыном
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 декабря 2024

Эйнав Ценгаукер, мать заложника и активная демонстрантка, вошла в список 100 женщин года от BBC