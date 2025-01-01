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Израиль

Подозрение на автомобильный теракт в районе "зеленой черты", есть пострадавшие

Теракт
Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 января 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 20:18
Подозрение на автомобильный теракт в районе "зеленой черты", есть пострадавшие
Flash90

Поступило сообщение о, предположительно, автомобильном теракте в районе населенного пункта Дир-Кадис у "зеленой черты", пострадала женщина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что террорист нейтрализован на месте происшествия.

По предварительным данным, едущий по дороге автомобиль внезапно сдал влево на противоположную полосу и совершил наезд на группу военнослужащих. В результате наезда легко пострадал один человек.

Военнослужащие открыли огонь и нейтрализовали террориста, потерявший контроль автомобиль врезался в скалу.

Израиль
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