Подозрение на автомобильный теракт в районе "зеленой черты", есть пострадавшие
время публикации: 01 января 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 20:18
Поступило сообщение о, предположительно, автомобильном теракте в районе населенного пункта Дир-Кадис у "зеленой черты", пострадала женщина.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что террорист нейтрализован на месте происшествия.
По предварительным данным, едущий по дороге автомобиль внезапно сдал влево на противоположную полосу и совершил наезд на группу военнослужащих. В результате наезда легко пострадал один человек.
Военнослужащие открыли огонь и нейтрализовали террориста, потерявший контроль автомобиль врезался в скалу.