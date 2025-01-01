Подозрение на автомобильный теракт в районе "зеленой черты", есть пострадавшие

Поступило сообщение о, предположительно, автомобильном теракте в районе населенного пункта Дир-Кадис у "зеленой черты", пострадала женщина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что террорист нейтрализован на месте происшествия.

По предварительным данным, едущий по дороге автомобиль внезапно сдал влево на противоположную полосу и совершил наезд на группу военнослужащих. В результате наезда легко пострадал один человек.

Военнослужащие открыли огонь и нейтрализовали террориста, потерявший контроль автомобиль врезался в скалу.