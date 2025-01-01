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Израиль

Родственники похищенных перекрыли шоссе Аялон в южном направлении

Заложники
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Правительство
время публикации: 01 января 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 20:01
Родственники похищенных перекрыли шоссе Аялон в южном направлении
Erik Marmor/Flash90

Родственники похищенных перекрыли шоссе Аялон в южном направлении, требуя от правительства вернуть их близких из плена ХАМАСа, даже если для этого необходимо вывести силы ЦАХАЛа из Газы.

Акция протеста проходит под лозунгом: "Никогда больше? Это происходит здесь и сейчас!".

Родственники похищенных обвиняют правительство и лично Биньямина Нетаниягу в нежелании идти на уступки ХАМАСу, из-за чего их близкие "переживают Холокост в туннелях ХАМАСа".

Израиль
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