Родственники похищенных перекрыли шоссе Аялон в южном направлении, требуя от правительства вернуть их близких из плена ХАМАСа, даже если для этого необходимо вывести силы ЦАХАЛа из Газы.

Акция протеста проходит под лозунгом: "Никогда больше? Это происходит здесь и сейчас!".

Родственники похищенных обвиняют правительство и лично Биньямина Нетаниягу в нежелании идти на уступки ХАМАСу, из-за чего их близкие "переживают Холокост в туннелях ХАМАСа".