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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали склад оружия и автомобиль "Хизбаллы" на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 01 января 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:55
ВВС ЦАХАЛа атаковали склад оружия и автомобиль "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

31 декабря на юге Ливана были замечены боевики террористической организации "Хизбалла", переносившие оружие из склада в автомобиль. В ходе операции автомобиль и склад оружия были атакованы с воздуха ВВС ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ продолжает придерживаться договоренностей между Израилем и Ливаном, но намерен и далее принимать меры для устранения любой угрозы Израилю и его гражданам.

Израиль
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