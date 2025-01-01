ВВС ЦАХАЛа атаковали склад оружия и автомобиль "Хизбаллы" на юге Ливана

31 декабря на юге Ливана были замечены боевики террористической организации "Хизбалла", переносившие оружие из склада в автомобиль. В ходе операции автомобиль и склад оружия были атакованы с воздуха ВВС ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ продолжает придерживаться договоренностей между Израилем и Ливаном, но намерен и далее принимать меры для устранения любой угрозы Израилю и его гражданам.