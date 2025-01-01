Война в Газе в ночь на 1.01.2025: удары по целям в Бурейдже и Джабалии

В ночь на 1 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Согласно этим источникам, ЦАХАЛ атаковал цели в лагере Бурейдж в центральной части сектора Газы, а также в Джабалии, к северу от сектора Газы. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о десяти убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 1 января.