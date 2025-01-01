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Израиль

Война в Газе в ночь на 1.01.2025: удары по целям в Бурейдже и Джабалии

Война "Железные мечи"
время публикации: 01 января 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:34
В ночь на 1 января Армия обороны Израиля продолжала действовать в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 1 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Согласно этим источникам, ЦАХАЛ атаковал цели в лагере Бурейдж в центральной части сектора Газы, а также в Джабалии, к северу от сектора Газы. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о десяти убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 1 января.

Израиль
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