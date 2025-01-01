Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1.01.2025: операции в Шхеме, деревнях Тубас и Тамун
время публикации: 01 января 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:23
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 января действовали в Шхеме (в частности, а лагере беженцев Балата), в районе деревень Тубас,Тамун и лагеря беженцев Фара.. Задержаны подозреваемые.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 января.