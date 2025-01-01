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Израиль

Внимание, розыск: пропали супруги Руба Руб и Али Шинауи

Розыск
время публикации: 01 января 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 22:07
Внимание, розыск: пропали супруги Руба Руб и Али Шинауи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске супругов 25-летней Рубы Руб и 30-летнего Али Шинауи. В последний раз их видели 15 декабря в Джудейде-Макр, с тех пор их местонахождение неизвестно.

В полиции отмечают, что только 1 января родные пропавших разрешили опубликовать информацию об их исчезновении.

Приметы разыскиваемой: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худой, волосы темные, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или в отделение полиции Западной Галилеи 04-04-8185400.

Израиль
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