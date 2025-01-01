Внимание, розыск: пропали супруги Руба Руб и Али Шинауи

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске супругов 25-летней Рубы Руб и 30-летнего Али Шинауи. В последний раз их видели 15 декабря в Джудейде-Макр, с тех пор их местонахождение неизвестно.

В полиции отмечают, что только 1 января родные пропавших разрешили опубликовать информацию об их исчезновении.

Приметы разыскиваемой: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худой, волосы темные, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или в отделение полиции Западной Галилеи 04-04-8185400.