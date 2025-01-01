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Израиль

В Герцлии в сторону жилого дома брошена граната

Полиция
время публикации: 01 января 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 21:56
В Герцлии в сторону жилого дома брошена граната
Flash90. Фото: К.Гидеон

В телефонную службу полиции поступили сообщения о взрыве, прогремевшем на улице Йехуда а-Наси в Герцлии.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по предварительным данным, в сторону дома была брошена граната. В результате инцидента нет пострадавших, однако причинен материальный ущерб.

Полиция работает на месте происшествия, проводится сбор улик и опрос свидетелей

Израиль
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