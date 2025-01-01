Репатриант из Узбекистана, распространявший интимное видео своей партнерши, предстал перед судом

Репатриант из Узбекистана, без ведома своей партнерши отправивший ее интимное видео своему другу, приговорен мировым судом к трем месяцам общественных работ. Обвиняемый заявил в суде, что не знал о законах Израиля, запрещающих распространять такие видео, и не причинил никакого ущерба потерпевшей.

Судья Таль Остфельд-Нави отклонила эти доводы и постановила, что следует рассматривать его действия как серьезное нарушение неприкосновенности частной жизни.

Согласно обвинительному заключению, в одном случае мужчина во время полового акта снимал потерпевшую без ее ведома и согласия. Затем он отправил видео своему другу через WhatsApp. В другом случае он снова снимал девушку во время полового акта без ее согласия. Когда она обнаружила это, то потребовала съемку, однако он уже успел переслать видео.

В своих показаниях в суде потерпевшая заявила, что действия обвиняемого "повлияли на ее отношения с нынешним партнером и навредили ее карьере".