Взрыв в жилом доме в Ришон ле-Ционе, есть пострадавшие
время публикации: 01 января 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 23:03
В 21:43 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение о взрыве в жилом доме на улице Алкалай в Ришон ле-Ционе.
Парамедики передали, что в результате взрыва мужчина (примерно 40 лет) получил легкие травмы конечностей, еще одному человеку потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
На видео, опубликованном пресс-службой МАДА, можно увидеть, что строению взрывом причинен значительный ущерб.
По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка бытового газа.