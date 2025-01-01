Взрыв в жилом доме в Ришон ле-Ционе, есть пострадавшие

В 21:43 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение о взрыве в жилом доме на улице Алкалай в Ришон ле-Ционе.

Парамедики передали, что в результате взрыва мужчина (примерно 40 лет) получил легкие травмы конечностей, еще одному человеку потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

На видео, опубликованном пресс-службой МАДА, можно увидеть, что строению взрывом причинен значительный ущерб.

По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка бытового газа.