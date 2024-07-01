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Израиль

На 854-й трассе, на севере Израиля, погиб мотоциклист

время публикации: 01 июля 2024 г., 23:30 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 23:30
На 854-й трассе, на севере Израиля, погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 854-й трассе, в районе Кфар-Врадим, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и упал на большой скорости.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) скончался на месте от полученных травм.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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