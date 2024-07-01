На 854-й трассе, на севере Израиля, погиб мотоциклист

На 854-й трассе, в районе Кфар-Врадим, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и упал на большой скорости.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) скончался на месте от полученных травм.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.