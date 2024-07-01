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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в ходе операции в Иудее и Самарии

время публикации: 01 июля 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 23:14
Старшина резерва Йегуда Гето, 22 года, из Пардес-Ханы-Каркур
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", погиб военнослужащий. ЦАХАЛ называет имя погибшего.

Старшина резерва Йегуда Гето, 22 года, из Пардес-Ханы-Каркур, водитель территориальной бригады "Менаше".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Йегуда Гето погиб в результате наезда бронемашины, которой он управл, на взрывное устройство в Нур аш-Шамсе, в районе Туль-Карема.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в результате подрыва бронемашины был тяжело ранен боец бригады спецназначения "Командо".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 318 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 672 военнослужащих ЦАХАЛа.

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