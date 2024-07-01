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Израиль

Профессор Рон Шапира будет представлять Израиль в Гааге вместо Аарона Барака

время публикации: 01 июля 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 22:21
Профессор Рон Шапира будет представлять Израиль в Гааге вместо Аарона Барака
AP Photo/Peter Dejong

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", известный юрист, профессор Рон Шапира из университета Бар-Илан будет представлять Израиль в Международном суде справедливости в Гааге вместо судьи Аарона Барака.

5 июня бывший глава Верховного суда, профессор Аарон Барак уведомил главу правительства Биньямина Нетаниягу, что он покидает Международный суд в связи с личными и семейными обстоятельствами.

Аарон Барак участвовал в слушаниях в Гааге по иску ЮАР против Израиля с обвинениями в геноциде в Газе.

На последних слушаниях в Гааге, которые состоялись 24 мая, представитель Израиля не присутствовал по "личным обстоятельствам", но он заранее попросил суд учесть, что голосует против вердикта, требующего от Израиля немедленно прекратить операцию в Рафахе. Против этого решения также проголосовал представитель Уганды.

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