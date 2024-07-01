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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июля: операции около Туль-Карема, Шхема, Рамаллы

время публикации: 01 июля 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 06:32
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июля: операции около Туль-Карема, Шхема, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 июля действовали в Туль-Кареме и Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема), около Шхема (в Тале, Ауарте), около Рамаллы (в Аль-Бире, Джалазуне, Шукбе, Хирбет Бани Харите), а также в Аззуне (к востоку от Калькилии).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

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