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Израиль

Возле Пардес-Ханы обнаружен брошенный автомобиль и рядом с ним труп

время публикации: 01 июля 2024 г., 00:47 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 00:50
Возле Пардес-Ханы обнаружен брошенный автомобиль и рядом с ним труп
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба полиции сообщила, что вечером был получен сигнал о подозрительном автомобиле, брошенном в зарослях кустарника рядом с Пардес-Ханой.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с машиной труп мужчины со следами огнестрельных ранений.

Парамедики службы "Маген Давид Адом", констатировавшие смерть мужчины, передали, что ему около 30 лет.

Полиция устанавливает личность мужчины и расследует обстоятельства его смерти.

Израиль
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