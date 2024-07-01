Возле Пардес-Ханы обнаружен брошенный автомобиль и рядом с ним труп

Пресс-служба полиции сообщила, что вечером был получен сигнал о подозрительном автомобиле, брошенном в зарослях кустарника рядом с Пардес-Ханой.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с машиной труп мужчины со следами огнестрельных ранений.

Парамедики службы "Маген Давид Адом", констатировавшие смерть мужчины, передали, что ему около 30 лет.

Полиция устанавливает личность мужчины и расследует обстоятельства его смерти.