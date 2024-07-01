ШАБАК прокомментировал причины освобождения директора "Шифы" и других заключенных: нехватка мест

Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала официальный комментарий в связи с запросами СМИ, поступившими после освобождения из-под стражи директора больницы "Шифа" Мухаммада Абу Салмии.

Приводим текст комментария ШАБАКа полностью: "Недавно было принято решение изменить назначение тюрьмы "Сде Тейман", чтобы задержанные содержались там лишь в течение коротких периодов времени. В соответствии с принятым решением, ШАБАК и ЦАХАЛ по итогам обсуждений, проведенных под руководством Управления по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ), были обязаны принять меры по освобождению десятков задержанных с целью расчистки мест лишения свободы. Уже около года ШАБАК предупреждает на всех возможных форумах, письменно и устно, о тяжелом положении заключенных и необходимости увеличить количество мест лишения свободы, учитывая необходимость арестовывать террористов в Израиле и в секторе Газы. Тяжелое положение заключенных приводит к ежедневной отмене арестов подозреваемых в террористической деятельности и прямому ущербу безопасности государства. Сегодня вечером вновь были отменены аресты, в том числе арест разыскиваемых лиц, планировавших теракты против граждан Израиля. К сожалению, эти запросы, письменные и устные, которые были направлены всем заинтересованным сторонам во главе с ответственным за это министерством национальной безопасности, не принесли никакого положительного результата, и на практике количество мест лишения свободы в стране не увеличилось. В то же время, ШАБАК выступает против освобождения задержанных в Иудее и Самарии, представляющих непосредственную опасность, и боевиков ХАМАСа, которые участвовали в боевых действиях и причиняли вред израильским мирным гражданам. Поэтому, учитывая государственные потребности, определенные МАЛАЛем, было решено освободить из-под стражи определенное количество задержанных в секторе Газы, от которых исходит меньшая опасность, решение было принято после изучения того, какую опасность может представлять каждый из них. Несмотря на то, что директор больницы "Шифа" отвечает всем требованиям относительно уровня опасности, которую он представляет, инцидент будет расследован. Без немедленного решения проблемы нехватки мест лишения свободы аресты будут и дальше отменяться, а задержанные – освобождаться".