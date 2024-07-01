Директор больницы "Шифа" освобожден из тюрьмы: скандал в руководстве Израиля

Утром 1 июля директор больницы "Шифа" (Газа) Мухаммад Абу Салмия был освобожден из-под стражи вместе с еще 54 другими задержанными, которых подозревали в связях с террористическими организациями.

Абу Салмию задержали 23 ноября 2023 года во время операции в Шифе. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) выступили с совместным заявлением. Цитируем его полностью: "Директор больницы "Шифа" был арестован и передан в ШАБАК для допроса после того, как было обнаружено множество доказательств того, что больница, находящаяся под его непосредственным руководством, служила штаб-квартирой террористической организации ХАМАС. Террористическая организация ХАМАС использовала многие ресурсы, в том числе электричество, для поддержания системы туннелей, которую она построила под больницей. Кроме того, ХАМАС хранил много оружия внутри больницы и вокруг нее. Более того, после резни, устроенной террористической организацией ХАМАС 7 октября, эта организация использовала больницу ("Шифа") в качестве убежища для своих террористов и даже доставила туда израильских заложников, похищенных в день резни. Патологоанатомическое заключение подтвердило, что убийство капрала Ноа Марциано было совершено на территории больницы. В больнице под руководством директора велась активная террористическая деятельность организации ХАМАС. Решение о продолжении его содержания под стражей будет принято в соответствии с результатами расследования о причастности руководителя больницы к террористической деятельности".

Выйдя на свободу 1 июля 2024 года, Мухаммад Абу Салмия заявил о жестоком обращении израильтян с заключенными и призвал "сопротивление" добиваться освобождения всех заключенных. Он утверждал, что в заключении находятся медработники, заявлял, что многие заключенные страдают от голода. Абу Салмия пообещал, что больница "Шифа" будет восстановлена и возобновит работу.

Отметим, что это был не первый случай освобождения групп заключенных, которых ранее задерживали в ходе военной операции в секторе Газы. На прошлой неделе в ответ на запрос редакции Newsru.co.il пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что с начала войны в центр временного содержания "Сде-Тейман" были доставлены примерно 4700 подозреваемых в терроре, задержанных в Газе. Около тысячи из них были впоследствии освобождены и переправлены обратно в сектор Газы.

Обычно процедура освобождения тех, в отношении кого были сняты подозрения, осуществляется по ночам, отмечает Ynet. Причем причиной освобождения может быть как прекращение расследования со стороны ШАБАКа, так и перегрузка тюремных помещений и споры по этому поводу с министерством юстиции Израиля.

ШАБАК и канцелярия премьер-министра пока официально не отреагировали на освобождение Абу Салмии. В офисе министра обороны Йоава Галанта заявили, что он не был предупрежден об освобождении директора "Шифы".

Многие депутаты Кнессета и министры выразили недоумение по поводу того, что решение об освобождении Мухаммада Абу Салмии было принято без обсуждения на заседании правительства. В частности, с критикой выступили министры Амихай Шикли ("Ликуд"), Шломо Караи ("Ликуд"), Орит Струк ("Ционут Датит") и другие. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Йегудит") призвал в связи с происшедшим отправить в отставку главу ШАБАКа Ронена Бара. Министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) заявил о необходимости проверки того, какова ответственность самого Бен-Гвира за происшедшее, так как именно его ведомство курирует тюрьмы. В ответ на это Бен-Гвир заявил о том, что создаются новые тюремные места и территории для охраны заключенных.

Отметим комментарий министра соцобеспечения Яакова Марги (ШАС): "Директор "Шифы", вероятно, будет убит в Газе ХАМАСом. И тот, кто в курсе, поймет. Надеюсь, что кроме свечей в него воткнули еще кое-что".

"Министр обороны не знал, министр внутренней безопасности не участвовал, обмен обвинениями. Все слито в СМИ. Вот как выглядит недееспособность правительства", – прокомментировал эту ситуацию лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид").

Глава партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман заявил по этому поводу: "Мы получили достаточно доказательств того, что руководитель больницы "Шифа" не врач, а доктор Менгеле. Решение об его освобождении является аморальным и пренебрежительным по отношению к израильскому обществу, военнослужащим ЦАХАЛа, заложникам и членам их семей. Кроме того, это решение наносит вред безопасности Израиля".

Мухаммад Абу Салмия – педиатр по образованию. С 2007 года был директором больницы "Ан-Наср". С 2015 года руководил больницей "Ар-Рантиси". С 2019 года до дня ареста (23 ноября 2023 года) был директором больницы "Шифа" в городе Газа.

Военные операции на территории больничного комплекса "Шифа" проводились в несколько этапов, с ноября 2023-го по апрель 2024-го. В ходе этих операций были ликвидированы сотни террористов и задержаны до тысячи подозреваемых в терроре. На территории "Шифы" было обнаружено много оружия и боеприпасов, подземных помещений и туннелей, которыми пользовались террористы. Израильским военным приходилось зачастую вести бои с террористами, при этом стремясь не навредить медицинскому персоналу и пациентам. Для этого проводилась эвакуация.

Комментарий ШАБАКа

ШАБАК опубликовал официальный комментарий в связи с запросами СМИ, поступившими после освобождения из-под стражи директора больницы "Шифа" Мухаммада Абу Салмии.

Приводим текст комментария ШАБАКа полностью: "Недавно было принято решение изменить назначение тюрьмы "Сде Тейман", чтобы задержанные содержались там лишь в течение коротких периодов времени. В соответствии с принятым решением, ШАБАК и ЦАХАЛ по итогам обсуждений, проведенных под руководством Управления по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ), были обязаны принять меры по освобождению десятков задержанных с целью расчистки мест лишения свободы. Уже около года ШАБАК предупреждает на всех возможных форумах, письменно и устно, о тяжелом положении заключенных и необходимости увеличить количество мест лишения свободы, учитывая необходимость арестовывать террористов в Израиле и в секторе Газы. Тяжелое положение заключенных приводит к ежедневной отмене арестов подозреваемых в террористической деятельности и прямому ущербу безопасности государства. Сегодня вечером вновь были отменены аресты, в том числе арест разыскиваемых лиц, планировавших теракты против граждан Израиля. К сожалению, эти запросы, письменные и устные, которые были направлены всем заинтересованным сторонам во главе с ответственным за это министерством национальной безопасности, не принесли никакого положительного результата, и на практике количество мест лишения свободы в стране не увеличилось. В то же время, ШАБАК выступает против освобождения задержанных в Иудее и Самарии, представляющих непосредственную опасность, и боевиков ХАМАСа, которые участвовали в боевых действиях и причиняли вред израильским мирным гражданам. Поэтому, учитывая государственные потребности, определенные МАЛАЛем, было решено освободить из определенное количество задержанных в секторе Газы, от которых исходит меньшая опасность, решение было принято после изучения того, какую опасность может представлять каждый из них. Несмотря на то, что директор больницы "Шифа" отвечает всем требованиям относительно уровня опасности, которую он представляет, инцидент будет расследован. Без немедленного решения проблемы нехватки мест лишения свободы аресты будут и дальше отменяться, а задержанные – освобождаться".