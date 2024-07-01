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Израиль

Подростки из Зикима, чтобы разыграть друга, ночью пришли к нему домой под видом террористов

время публикации: 01 июля 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 18:21
Подростки из Зикима, чтобы разыграть друга, ночью пришли к нему домой под видом террористов
Tomer Neuberg/Flash90

Пятеро подростков из Зикима, намереваясь разыграть друга, родители которого отдыхают за границей, пришли к нему домой глубокой ночью в масках на лицах и с игрушечными пистолетами и ножами в руках.

Этот инцидент произошел в прошлую пятницу в кибуце Кармия. Радиостанция "Кан Бет" передала, что жертвы этой "шутки" были напуганы и вызвали полицию. В настоящий момент в отношении подростков ведется расследование.

Оба кибуца, Кармия и Зиким, находятся всего в нескольких километрах от сектора Газы. 7 октября резню в Зикими удалось предотвратить благодаря военнослужащим ВМФ ЦАХАЛа, которые уничтожили боевиков, планировавших вторжение в кибуц с моря, наземную атаку боевиков ХАМАСа отразили члены отряда самообороны. После этих событий жители обоих кибуцев были эвакуированы, многие из них до сих пор не вернулись в свои дома.

Израиль
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