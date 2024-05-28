Жители кибуцев на границе с Газой отказываться возвращаться в свои дома в установленные правительством сроки

Жители нескольких кибуцев и мошавов, находящихся рядом с Газой, объявили: хотя правительство ожидает, что они вернутся в свои дома 1 июля, они этого делать не будут.

Одним из первых о своем решении не возвращаться домой, даже если государство прекратит оплачивать гостиницы для эвакуированных, сообщили жители кибуца Мефалсим. В интервью радиостанции "Кан Бет" один из членов кибуца объяснил это тем, что правительство не выполняет данные им общения. По его словам, после 7 октября им было обещано укрепить дома, построить бомбоубежища, обновить защиту детских садов, но все эти работы еще даже не начинались.

Жители кибуца Нир Ицхак опубликовали объявление о том, что они ищут "новый дом", так как в их старом доме до сих пор небезопасно.

По словам жителей Зикима, в последние две недели ситуация в кибуце сильно ухудшилась, там либо звучат сигналы тревоги, либо каждые несколько минут сотрясаются стены домов от взрывов в секторе Газы. Члены этого кибуца говорят о том, что он в данный момент не пригоден для проживания в нем с детьми.

Не собираются возвращаться в свои дома, находящиеся в нескольких километрах от сектора Газы, также жители Эреза и Нир Ама.