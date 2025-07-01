Отчет омбудсмена: рекордное количество жалоб на госорганы в 2024 году

Госконтролер и омбудсмен Матаньягу Энгельман опубликовал 1 июля ежегодный отчет Бюро по приему жалоб общественности. Согласно данным отчёта, в 2024 году в Бюро поступило 21592 жалобы на государственные органы, из которых 46% признаны обоснованными или были исправлены в процессе рассмотрения (рост на 7% по сравнению с 2023 годом).

Жалобы во время войны "Железные мечи"

С 7 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года поступило 3872 жалобы, связанные с военными действиями. Из них 67,1% были признаны обоснованными или решены положительно. Наибольшее количество жалоб поступило на:

Министерство национальной безопасности: 1577 жалоб (основная часть связана с задержками в выдаче разрешений на оружие)

Институт национального страхования ("Битуах Леуми"): 370 жалоб

Налоговое управление: 338 жалоб

Министерство туризма: 171 жалоба

Муниципалитет Ашкелона: 139 жалоб

Особое внимание уделяется министерству национальной безопасности, на которое жалоб стало больше в 6 раз (рост на 500%) из-за массового увеличения заявок на получение лицензии на оружие после начала войны. Более 85% жалоб были признаны обоснованными.

Основные темы жалоб, связанных с войной:

- Обслуживание населения (обработка обращений, работа колл-центров)

- Лицензирование оружия

- Выплаты, связанные с войной

- Компенсации за ущерб, причиненный войной (фонд компенсаций)

- Пособия и выплаты (пособия резервистам, компенсации жертвам терактов и пособия по безработице)

- Защита тыла (убежища и сирены)

- Образование

- Работа с эвакуированными

Работа Бюро в условиях войны

Уже 12 октября 2023 года управление открыло "горячую линию" для помощи населению, которая работала круглосуточно 6 дней в неделю. Сотрудники управления посетили около 90 центров для эвакуированных по всей стране и помогали гражданам на местах. С начала 2024 года специалисты управления также начали работать в местах сбора резервистов, чтобы помочь им подать жалобы.

Общие итоги 2024 года

Благодаря вмешательству управления граждане получили помощь и компенсации на сумму около 10 миллионов шекелей. Среди примеров: освобождение от уплаты учебного взноса для ученицы из прифронтовой зоны, списание ошибочного долга за жилье, урегулирование проблем с пособиями и выплатами.

Основные сферы жалоб в 2024 году

Услуги населению (33%)

Образование (9%)

Потребительские вопросы (7%)

Лицензирование (5%)

Здравоохранение и налоги (по 4%)

Примеры жалоб, связанных с войной:

- Установка укрытия рядом с детской площадкой в Нагарии после жалобы жительницы на отсутствие защиты для детей.

- Повышение оценки на экзамене по запросу ученицы, эвакуированной из зоны боевых действий, чье право на адаптированный экзамен было изначально отклонено.

Примеры жалоб на общие темы:

- Женщине с онкологическим заболеванием отказали в проведении МРТ без объяснений. После вмешательства жалоба была удовлетворена, а процедура одобрена.

- Проблемы с парковкой для инвалидов возле торгового центра: после жалобы место парковки перенесли для обеспечения полной доступности.

- Ошибка при начислении долга за социальное жилье в размере 30000 шекелей привела к отмене сделки купли-продажи. После рассмотрения жалобы долг аннулировали, и жилье было продано по первоначальной цене.

- Ошибочный арест банковского счета из-за неверного начисления долга в 277000 шекелей Институтом национального страхования. После проверки долг был аннулирован, а система взысканий усовершенствована.