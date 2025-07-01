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Израиль

После беседы с Нетаниягу замминистра Коэн передумал подавать в отставку

Правительство
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:34
После беседы с Нетаниягу замминистра Коэн передумал подавать в отставку
Yonatan Sindel/Flash90

Заместитель министра Альмог Коэн ("Оцма Иегудит") отозвал письмо об увольнении с должности. Отставка должна была вступить в силу 1 июля, однако после беседы с премьер-министром Коэн объявил, что принял решение остаться в должности.

По словам Коэна, он изменил свое решение после того, как Нетаниягу пообещал ему созвать срочное заседание с представителями ЦАХАЛа по поводу строительства нового аэропорта на юге страны.

Коэн добавил, что дополнительным фактором стала отмена намеченного на 1 июля заседания комиссии по планированию и застройке, в ходе которого должен был обсуждаться проект строительства гражданского аэропорта в районе Рамат Давид.

Как сообщалось ранее, Коэн намеревался выйти из правительства и вернуться в Кнессет в рамках "норвежского закона".

По словам Альмога Коэна, он планировал возвратиться в Кнессет для того, чтобы продвигать законопроект о строительстве дополнительного аэропорта в Неватим. Коэн утверждает, что чиновники сознательно торпедируют решение о строительстве аэропорта, и единственное, что может сдвинуть дело с места – соответствующий законопроект, утвержденный Кнессетом.

Израиль
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Замминистра Альмог Коэн объявил о выходе их правительства