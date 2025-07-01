ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы более 140 целей

Армия обороны Израиля сообщает, что за последние 24 часа израильскими ВВС в секторе Газы было атаковано более 140 целей: группы боевиков, сооружения военного назначения, пусковые установки противотанковых ракет, склады оружия и другая террористическая инфраструктура.

Вечером 30 июня бойцы 99-й дивизии выявили двух боевиков, которые пытались установить взрывное устройство, по боевикам был нанесен авиаудар.

Силы 36-й дивизии расширяют зону действия в Газе. С начала операции ими были ликвидирован ы десятки боевиков и сотни объектов террористической инфраструктуры на земле и под землей.

Силы 162-й дивизии за последние 24 часа уничтожили восемь боевиков.

Силы 143-й дивизии ликвидировали плавсредства боевиков в южной части сектора Газы.