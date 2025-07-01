x
01 июля 2025
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 11:46
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы более 140 целей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 июля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 10:51
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы более 140 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщает, что за последние 24 часа израильскими ВВС в секторе Газы было атаковано более 140 целей: группы боевиков, сооружения военного назначения, пусковые установки противотанковых ракет, склады оружия и другая террористическая инфраструктура.

Вечером 30 июня бойцы 99-й дивизии выявили двух боевиков, которые пытались установить взрывное устройство, по боевикам был нанесен авиаудар.

Силы 36-й дивизии расширяют зону действия в Газе. С начала операции ими были ликвидирован ы десятки боевиков и сотни объектов террористической инфраструктуры на земле и под землей.

Силы 162-й дивизии за последние 24 часа уничтожили восемь боевиков.

Силы 143-й дивизии ликвидировали плавсредства боевиков в южной части сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

634-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии