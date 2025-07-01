Судья окружного суда ушел в отставку из-за скандала с написанием научной работы для офицера полиции

Судья окружного суда в центре Израиля начал в начале года поручать находящимся в его подчинении работникам на студенческих ставках написание крупной академической работы.

В какой-то момент о требованиях судьи стало известно председателю суда. Проведенная внутренняя проверка показала, что работа писалась не для судьи, а для офицера полиции Тель-Авивского округа, работающей юристом в полицейском участке.

Было установлено, что офицер ранее участвовала в судебном процессе, который вел судья, однако это было задолго до инцидента. Дружеские отношения между судьей и офицером завязались в рамках семейного мероприятия судьи, а академическая работа ей требовалась в рамках учебы на юридическом факультете университета Бар-Илан.

Судья подал заявление об отставке по семейным обстоятельствам. Его дела переданы другим судьям. В настоящее время офис юридического советника правительства и офис государственного прокурора рассматривают, являются ли действия судьи уголовным правонарушением, сообщает портал ynet.