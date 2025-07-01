В деревне Кабул неизвестные обстреляли "скорую помощь", прибывшую по вызову

В деревне Кабул была обстреляна машина скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшая по вызову для оказания помощи раненому.

Парамедики рассказывают, что машина была оставлена на парковке на время работы с раненым, в ней не было людей. Вернувшись, парамедики обнаружили на амбулансе следы от пуль.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в деревню Кабул была отправлена "скорая" для оказания помощи раненому в криминальном инциденте. Мужчина примерно 45 лет в состоянии средней тяжести был доставлен в медицинский центр Галилеи в Нагарии.