В Рамалле арестованы четверо подозреваемых в убийстве Павла Розова из Лода

Центральный отдел полиции и бойцы спецназа полиции ЯМАМ под руководством Общей службы безопасности ШАБАК арестовали в Рамалле четверых жителей Лода, подозреваемых в убийстве охранника Павла Розова, совершенном неделю назад в Лоде.

54-летний Павел Розов был застрелен, когда шел на работу на полицейский пост.

Все подозреваемые – граждане Израиля, жители Лода. После совершения преступления они скрылись на территории палестинской автономии. Их арест был произведен благодаря разведданным, полученным ШАБАКом.

После допроса арестованные будут доставлены в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей.

В сообщении полиции не указано, каким был мотив преступления: идет ли речь об убийстве на криминальной почве, или на националистической.