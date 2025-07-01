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Израиль

В Рамалле арестованы четверо подозреваемых в убийстве Павла Розова из Лода

Полиция
Расследование
Убийства
Рамалла
время публикации: 01 июля 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 18:05
В Рамалле арестованы четверо подозреваемых в убийстве Павла Розова из Лода
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Центральный отдел полиции и бойцы спецназа полиции ЯМАМ под руководством Общей службы безопасности ШАБАК арестовали в Рамалле четверых жителей Лода, подозреваемых в убийстве охранника Павла Розова, совершенном неделю назад в Лоде.

54-летний Павел Розов был застрелен, когда шел на работу на полицейский пост.

Все подозреваемые – граждане Израиля, жители Лода. После совершения преступления они скрылись на территории палестинской автономии. Их арест был произведен благодаря разведданным, полученным ШАБАКом.

После допроса арестованные будут доставлены в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей.

В сообщении полиции не указано, каким был мотив преступления: идет ли речь об убийстве на криминальной почве, или на националистической.

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