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Израиль

Лапид пообещал, что следующее правительство примет Конституцию

Верховный суд/БАГАЦ
Яир Лапид
время публикации: 01 июля 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 13:32

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид прокомментировал скандал в зале заседаний Верховного суда.

"Позорная попытка сорвать сегодняшнее заседание суда — это результат продолжающегося подстрекательства правительства против БАГАЦа и прямая угроза демократии. В следующем правительстве мы примем конституцию, которая предотвратит подобные явления и положит конец внутреннему конфликту в израильском обществе".

Израиль
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