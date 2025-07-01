Лапид пообещал, что следующее правительство примет Конституцию
время публикации: 01 июля 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 13:32
Глава парламентской оппозиции Яир Лапид прокомментировал скандал в зале заседаний Верховного суда.
"Позорная попытка сорвать сегодняшнее заседание суда — это результат продолжающегося подстрекательства правительства против БАГАЦа и прямая угроза демократии. В следующем правительстве мы примем конституцию, которая предотвратит подобные явления и положит конец внутреннему конфликту в израильском обществе".