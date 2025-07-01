Израильские десантники и инженерный спецназ уничтожили 3 км туннелей в районе Хан-Юниса
время публикации: 01 июля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 13:04
Бойцы бригады "Цанханим", действуя совместно с инженерным спецназом "Яалом", уничтожили в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, около 3 километров подземных туннелей.
Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщает, что израильскими десантниками на юге Газы были ликвидированы десятки боевиков, при поддержке авиации были уничтожены сотни объектов террористической инфраструктуры.