Израильские десантники и инженерный спецназ уничтожили 3 км туннелей в районе Хан-Юниса

Бойцы бригады "Цанханим", действуя совместно с инженерным спецназом "Яалом", уничтожили в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, около 3 километров подземных туннелей.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщает, что израильскими десантниками на юге Газы были ликвидированы десятки боевиков, при поддержке авиации были уничтожены сотни объектов террористической инфраструктуры.