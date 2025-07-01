БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана
время публикации: 01 июля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 10:35
Ливанские источники сообщают, что утром 1 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Кфар-Киле, в южном Ливане. В район, где был нанесен удар, направляются машины скорой помощи.
Сообщается, что израильский БПЛА атаковал пикап.
Также сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на дороге около Джабаль аль-Ахмара, на юге Ливана. По данным ливанского минздрава, есть двое раненых, в их числе несовершеннолетний.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.