БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что утром 1 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Кфар-Киле, в южном Ливане. В район, где был нанесен удар, направляются машины скорой помощи.

Сообщается, что израильский БПЛА атаковал пикап.

Также сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на дороге около Джабаль аль-Ахмара, на юге Ливана. По данным ливанского минздрава, есть двое раненых, в их числе несовершеннолетний.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.