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Израиль

БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 01 июля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 10:35
БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что утром 1 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Кфар-Киле, в южном Ливане. В район, где был нанесен удар, направляются машины скорой помощи.

Сообщается, что израильский БПЛА атаковал пикап.

Также сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на дороге около Джабаль аль-Ахмара, на юге Ливана. По данным ливанского минздрава, есть двое раненых, в их числе несовершеннолетний.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

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