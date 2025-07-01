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Израиль

По подозрению в шпионаже в пользу Ирана задержаны супруги из Раананы

Иран
Полиция
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 01 июля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 09:57
По подозрению в шпионаже в пользу Ирана задержаны супруги из Раананы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте двух супругов, жителей Раананы примерно 30 лет, по подозрению в шпионаже против Государства Израиль в пользу Ирана.

В сообщении сказано, что тайное расследование было начато около недели назад. 30 июня в квартире подозреваемых был произведен обыск – изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие технические устройства. Следователи изучают переписку задержанных с иранским "куратором".

Подробности будут опубликованы позже, по всей видимости после предъявления обвинительного заключения.

Израиль
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