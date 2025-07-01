По подозрению в шпионаже в пользу Ирана задержаны супруги из Раананы

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте двух супругов, жителей Раананы примерно 30 лет, по подозрению в шпионаже против Государства Израиль в пользу Ирана.

В сообщении сказано, что тайное расследование было начато около недели назад. 30 июня в квартире подозреваемых был произведен обыск – изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие технические устройства. Следователи изучают переписку задержанных с иранским "куратором".

Подробности будут опубликованы позже, по всей видимости после предъявления обвинительного заключения.