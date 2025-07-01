Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 1 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. В горных районах сухо, на побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-32, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 25-36, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-31, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В среду – температура без существенных изменений, малооблачно. В четверг жара немного спадет. В пятницу – без существенных изменений.