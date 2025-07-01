Кнессет продлил срок действия постановления об обысках без судебного ордера
время публикации: 01 июля 2025 г., 01:29 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 01:29
На пленарном заседании Кнессета утверждено во втором и третьем чтениях продление временного постановления, позволяющего проводить обыск без судебного ордера в исключительных случаях.
Временное постановление позволяет сотрудникам полиции проводить обыск, не получая судебный ордер, когда есть серьезные основания полагать, что в доме хранится оружие, улики или камера наблюдения, записи которой могут служить доказательством свершения тяжкого преступления.
Эта поправка к постановлению о порядке уголовного судопроизводства была предложена Гидеоном Сааром в 2021 году (в тот период Саар занимал пост министра юстиции) в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе.
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