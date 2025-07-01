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Израиль

Кнессет продлил срок действия постановления об обысках без судебного ордера

Полиция
Законы
Кнессет
время публикации: 01 июля 2025 г., 01:29 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 01:29
Кнессет продлил срок действия постановления об обысках без судебного ордера
Photo by Nati Shohat/Flash90

На пленарном заседании Кнессета утверждено во втором и третьем чтениях продление временного постановления, позволяющего проводить обыск без судебного ордера в исключительных случаях.

Временное постановление позволяет сотрудникам полиции проводить обыск, не получая судебный ордер, когда есть серьезные основания полагать, что в доме хранится оружие, улики или камера наблюдения, записи которой могут служить доказательством свершения тяжкого преступления.

Эта поправка к постановлению о порядке уголовного судопроизводства была предложена Гидеоном Сааром в 2021 году (в тот период Саар занимал пост министра юстиции) в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе.

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