Walla News: Катар передал Израилю и ХАМАСу отредактированный вариант соглашения по заложникам
время публикации: 01 июля 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 20:55
Корреспондент сайта Walla News Барак Равид со ссылкой на "высокопоставленный источник в Иерусалиме" сообщил, что Катар передал Израилю и ХАМАСу отредактированный вариант соглашения по заложникам и прекращению огня в секторе Газы.
По словам чиновника, речь идет о минорных исправлениях, которые касаются некоторых формулировок, и существенно не меняют предложение.
Собеседник Барака Равида выразил надежду, что исправления, внесенные Катаром, позволят Израилю и ХАМАСу перейти к переговорам для завершения деталей сделки.
При этом чиновник сказал, что ХАМАС не отреагировал на предложение Катара, и, если даже переговоры возобновятся, они будут затяжными и тяжелыми.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июля 2025