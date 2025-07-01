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Израиль

Walla News: Катар передал Израилю и ХАМАСу отредактированный вариант соглашения по заложникам

время публикации: 01 июля 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 20:55
Walla News: Катар передал Израилю и ХАМАСу отредактированный вариант соглашения по заложникам
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Корреспондент сайта Walla News Барак Равид со ссылкой на "высокопоставленный источник в Иерусалиме" сообщил, что Катар передал Израилю и ХАМАСу отредактированный вариант соглашения по заложникам и прекращению огня в секторе Газы.

По словам чиновника, речь идет о минорных исправлениях, которые касаются некоторых формулировок, и существенно не меняют предложение.

Собеседник Барака Равида выразил надежду, что исправления, внесенные Катаром, позволят Израилю и ХАМАСу перейти к переговорам для завершения деталей сделки.

При этом чиновник сказал, что ХАМАС не отреагировал на предложение Катара, и, если даже переговоры возобновятся, они будут затяжными и тяжелыми.

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