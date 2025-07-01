Трамп пообещал быть "очень настойчивым" с Нетаниягу по вопросу прекращения огня в Газе
время публикации: 01 июля 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 19:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить ситуацию в Газе и Иране во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которая состоится на следующей неделе.
Это заявление было сделано во время визита во Флориду. Трамп добавил, что "будет очень настойчивым" при обсуждении необходимости прекращения огня в Газе. Он также отметил, что "Нетаниягу тоже хочет этого".
Биньямин Нетаниягу прибудет в США в воскресенье, 6 июля. Встреча с Дональдом Трампом в Белом доме запланирована на следующий день, 7 июля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025