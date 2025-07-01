Поступили сообщения об убитом в ходе столкновений с военными в Рамалле
время публикации: 01 июля 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 06:17
Источники в Палестинской автономии заявляют, что в ходе столкновений с израильскими военными в Рамалле был застрелен подросток.
Названо имя убитого: это 16-летний Амджад Ауад из Кафр-Акаба (северный пригород Иерусалима).
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
Ранее сообщалось, что в районе Ад-Дахирии, к югу от Хеврона, в ходе столкновений с военными был застрелен Самир Басам аз-Загхарна из Ар-Рамадина.