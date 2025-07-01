x
01 июля 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 07:14
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Поступили сообщения об убитом в ходе столкновений с военными в Рамалле

Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 01 июля 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 06:17
Поступили сообщения об убитом в ходе столкновений с военными в Рамалле
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Палестинской автономии заявляют, что в ходе столкновений с израильскими военными в Рамалле был застрелен подросток.

Названо имя убитого: это 16-летний Амджад Ауад из Кафр-Акаба (северный пригород Иерусалима).

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что в районе Ад-Дахирии, к югу от Хеврона, в ходе столкновений с военными был застрелен Самир Басам аз-Загхарна из Ар-Рамадина.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook