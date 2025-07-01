Поступили сообщения об убитом в ходе столкновений с военными в Рамалле

Источники в Палестинской автономии заявляют, что в ходе столкновений с израильскими военными в Рамалле был застрелен подросток.

Названо имя убитого: это 16-летний Амджад Ауад из Кафр-Акаба (северный пригород Иерусалима).

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что в районе Ад-Дахирии, к югу от Хеврона, в ходе столкновений с военными был застрелен Самир Басам аз-Загхарна из Ар-Рамадина.