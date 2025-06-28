Задержаны подозреваемые в причастности к убийству Павла Розова в Лоде
время публикации: 28 июня 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 22:29
Сотрудники полиции Центрального округа задержали пятерых подозреваемых в причастности к убийству 58-летнего охранника Павла Розова, совершенном накануне в Лоде.
По сообщению полиции, все пятеро являются жителями Лода. В субботу вечером их доставят в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей.
В полиции не сообщают о мотивах преступления. Напомним, Павел Розов был убит в пятницу, 27 июня, по дороге на работу.