Задержаны подозреваемые в причастности к убийству Павла Розова в Лоде

Сотрудники полиции Центрального округа задержали пятерых подозреваемых в причастности к убийству 58-летнего охранника Павла Розова, совершенном накануне в Лоде.

По сообщению полиции, все пятеро являются жителями Лода. В субботу вечером их доставят в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей.

В полиции не сообщают о мотивах преступления. Напомним, Павел Розов был убит в пятницу, 27 июня, по дороге на работу.