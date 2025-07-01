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Израиль

Мэрия Сдерота: могут быть слышны взрывы из-за операции ЦАХАЛа в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 01 июля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 22:48
Мэрия Сдерота: могут быть слышны взрывы из-за операции ЦАХАЛа в Газе
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Мэрия Сдерота разослала жителям предупреждение, что вечером и ночью могут быть слышны взрывы и звуки работы артиллерии, являющиеся результатом действий израильских военных на севере сектора Газы.

Особенно отчетливо взрывы из Газы могут слышать жители региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар а-Негев, Сдот Негев.

В сообщении подчеркивается, что "нет опасности инцидента в области безопасности".

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