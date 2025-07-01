Мэрия Сдерота: могут быть слышны взрывы из-за операции ЦАХАЛа в Газе

Мэрия Сдерота разослала жителям предупреждение, что вечером и ночью могут быть слышны взрывы и звуки работы артиллерии, являющиеся результатом действий израильских военных на севере сектора Газы.

Особенно отчетливо взрывы из Газы могут слышать жители региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар а-Негев, Сдот Негев.

В сообщении подчеркивается, что "нет опасности инцидента в области безопасности".