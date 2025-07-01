Мэрия Сдерота: могут быть слышны взрывы из-за операции ЦАХАЛа в Газе
время публикации: 01 июля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 22:48
Мэрия Сдерота разослала жителям предупреждение, что вечером и ночью могут быть слышны взрывы и звуки работы артиллерии, являющиеся результатом действий израильских военных на севере сектора Газы.
Особенно отчетливо взрывы из Газы могут слышать жители региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар а-Негев, Сдот Негев.
В сообщении подчеркивается, что "нет опасности инцидента в области безопасности".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 01 июля 2025