"Народ как лев": 19 тысяч израильтян остались без крова, выплачено 50 миллионов помощи

На заседании комиссии по государственному контролю в Кнессете обсуждался вопрос о готовности органов местной власти к экстренным ситуациям в связи с операцией "Народ как лев".

Перед комиссией были озвучены данные, в соответствии с которыми в результате ракетных обстрелов из Ирана 19 тысяч израильтян остались без крова. В компенсационный фонд Налогового управления были поданы 45730 исков о возмещении ущерба.

Также сообщается, что государство выплатило первичную помощь пострадавшим – в совокупности 50 миллионов шекелей.

Председатель комиссии депутат Кнессета Мики Леви подверг правительство жесткой критике, подчеркнув, что муниципалитеты и местные советы были оставлены разбираться с последствиями ракетных обстрелов самостоятельно, и ни одно правительственное ведомство не несет ответственности за происходящее."Мы ничему не учимся, даже после 7 октября", – подчеркнул он.