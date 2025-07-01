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Израиль

"Народ как лев": 19 тысяч израильтян остались без крова, выплачено 50 миллионов помощи

Война с Ираном
Кнессет
Компенсации и выплаты
время публикации: 01 июля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 17:03
"Народ как лев": 19 тысяч израильтян остались без крова, выплачено 50 миллионов помощи
David Cohen/Flash90

На заседании комиссии по государственному контролю в Кнессете обсуждался вопрос о готовности органов местной власти к экстренным ситуациям в связи с операцией "Народ как лев".

Перед комиссией были озвучены данные, в соответствии с которыми в результате ракетных обстрелов из Ирана 19 тысяч израильтян остались без крова. В компенсационный фонд Налогового управления были поданы 45730 исков о возмещении ущерба.

Также сообщается, что государство выплатило первичную помощь пострадавшим – в совокупности 50 миллионов шекелей.

Председатель комиссии депутат Кнессета Мики Леви подверг правительство жесткой критике, подчеркнув, что муниципалитеты и местные советы были оставлены разбираться с последствиями ракетных обстрелов самостоятельно, и ни одно правительственное ведомство не несет ответственности за происходящее."Мы ничему не учимся, даже после 7 октября", – подчеркнул он.

Израиль
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