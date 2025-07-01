Разрешены к публикации имена супругов, подозреваемых в шпионаже на Иран

Как сообщает 12 канал ИТВ, по подозрению в шпионаже против Государства Израиль в пользу Ирана задержаны Иегуда Исраэлов и Дория Ахиэль из Раананы.

Тайное расследование полиции и ШАБАКа против них было начато около недели назад. 30 июня в квартире подозреваемых был произведен обыск – изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие технические устройства. Следователи изучают переписку задержанных с иранским "куратором".

Как сообщает Walla, подозреваемые контактировали с иранскими агентами в течение длительного периода в 2024 году. Сообщается, что во время обыска у них изъяли, среди прочего, 13 граммов каннабиса.

Адвокат обоих подозреваемых Нир Давид в течение судебного заседания возмущался неправильно, по его словам, проводящимся расследованием, и тем фактом, что женщина была арестована и помещена под стражу, хотя передала полиции коды от телефона и от компьютера.

Он также утверждал, что заявления полиции о переданной Ирану "секретной информации" не могут быть правдой, поскольку у его подзащитных нет доступа к какой-либо секретной информации – "она не работала на ядерном объекте в Димоне и не сообщала, где найти обогащенный уран".

"Если я сфотографировал надпись "Верните Лири Альбаг" – это ущерб безопасности государства? – заявил адвокат. – Она рассказала полиции о видео с текстом о похищенной Лири и правом правительстве. Это нормативная женщина, без уголовного прошлого, как и все, она употребляет наркотики".

Он также опроверг заявления обвинения, что женщина не явилась на допрос в участок Кфар-Сабы, когда ее вызвали: по его словам, его подзащитная подумала, что это розыгрыш, и не пошла. И после этого, возмущается адвокат, ее арестовали.

Иегуда Исраэлов, второй подозреваемый, также опровергает утверждения полиции. Он признает, что он "баловался наркотиками", но шпионаж на Иран – "на расстоянии световых лет от этого". Он также заявил, что готов взять всю вину на себя, если его жену отпустят и отправят в Мигдаль а-Эмек к ее матери.

Подозреваемый утверждает, что он просто "получил 100 долларов в криптовалюте от Йонатана из Иерусалима, которого никогда не встречал" и что этот "Йонатан" попросил его снять видео.

Судья продлил срок содержания обоих под стражей до 7 июля.