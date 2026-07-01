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Израиль

Полиция запретила проведение массового религиозного мероприятия в память о раввине Ицхаке Гавре

Полиция
Харедим
время публикации: 01 июля 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 20:36
Полиция запретила проведение массового религиозного мероприятия в память о раввине Ицхаке Гавре
Chaim Goldberg/Flash90

Командующий Иерусалимским округом полиции Авшалом Пелед подписал административный приказ, запрещающий проведение традиционного мероприятия в память о раввине Ицхаке Гавре. Мероприятие было запланировано на 5-6 июля и должно было проходить в мошаве Агур. Ожидалось, что в нем примут участие более 20 тысяч человек.

Полиция сообщила, что организаторы мероприятия не выполнили согласованные условия безопасности – не предоставили планы ограждения и регулирования движения, не обеспечили освещение пешеходных и транспортных маршрутов и не решили ряд других вопросов, связанных с управлением толпой.

В соответствии с приказом с 6:00 5 июля и до 23:59 6 июля въезд на территорию мошава и соседних населенных пунктов будет разрешен только местным жителям.

Израиль
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