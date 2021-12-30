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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 15:01

Полиция разрешила проведение массового мероприятия в память о "Баба Сали"

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Полиция разрешила проведение массового мероприятия в память о "Баба Сали"

Полиция дала разрешение на проведение ранее отмененного массового мероприятия в Нетивоте в память о раввине Исраэле Абухацера.

Разрешение было дано после поднятого в связи с запретом скандала и после того, как начальник полиции южного округа побывал на месте проведения мероприятий вместе с мэром Нетивота, организаторами и представителями пожарной службы и службы МАДА.

Традиционное мероприятие должно было состояться на будущей неделе, однако глава округа Негев в полиции бригадный генерал Нахшон Наглер издал запрет на его проведение. "Нет никакой возможности гарантировать соблюдение закона и мер безопасности, и поэтому мероприятие не состоится и не будет разрешен доступ людей к могиле праведника", - говорилось в распоряжении.


Среди сефардских ультраортодоксов вообще и в партии ШАС в частности это распоряжение вызвало ярость. Депутат Яаков Марги заявил, что сефарды не намерены мириться с таким решением. "Десятки тысяч явятся на место. Мы не потерпим такого грубого вмешательства в нашу жизнь", - заявил он.

28 декабря телеканал "Кешет" опубликовал слова координатора по борьбе с коронавирусом профессора Зарки. "Мероприятие в Нетивоте - это теракт", - сказал Зарка.

Мероприятия в память о "Баба Сали" проходят в Нетивоте каждый год, и в них принимают участие десятки тысяч людей. Муниципалитет Нетивота официально заявлял, что не считает себя ответственным за проведение мероприятия и Фонд наследия "Баба Сали" также отказался гарантировать соблюдение правил безопасности в ходе мероприятия.

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