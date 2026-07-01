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Израиль

Скончалась Эдна Арбель, бывший генпрокурор Израиля и экс-судья БАГАЦа

Верховный суд/БАГАЦ
Суд
время публикации: 01 июля 2026 г., 16:47 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 16:47
Скончалась Эдна Арбель, бывший генпрокурор Израиля и экс-судья БАГАЦа
FLASH90

В возрасте 82 лет скончалась бывшая судья Верховного суда и бывший генеральный прокурор Израиля Эдна Арбель. Ее называют одной из наиболее влиятельных фигур в истории израильской юстиции.

В 1984 году она была назначена окружным прокурором, а спустя около четырех лет стала судьей окружного суда Тель-Авива. В 1996 году Арбель заняла пост генерального прокурора, а в мае 2004 года была избрана судьей Верховного суда, с которого ушла в отставку летом 2014 года.

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