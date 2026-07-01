В Тель-Авиве откроется выставка с личными вещами заложников и жертв 7 октября

В четверг, 2 июля, в тель-авивском культурном центре "Бейт Ариэла" на Площади заложников откроется выставка "1000 воспоминаний". На ней впервые будут представлены десятки личных вещей погибших и выживших в результате атаки 7 октября. Выставка организована общественным движением "Октябрьский совет".

Среди экспонатов - велосипед Ариэля Бибаса, стетоскоп и форма парамедика Амита Мана, шарф болельщика "Маккаби-Хайфа", принадлежавший Лиору Таращански, гитара Шахар Матиас. Каждый из экспонатов сопровождается рассказом родственников. "Это выставка не о смерти, а о жизни", - подчеркивают организаторы.

Особое место в экспозиции займут свидетельства освобожденных из плена заложников. Арбель Иехуд отдала для выставки одежду, в которой она была похищена террористами прямо из постели, а также "сертификат об освобождении", выданный ей ХАМАСом. На выставке также можно будет увидеть аналогичный "сертификат", выданный Рому Браславски "Исламским джихадом", а затем подписанный президентом Трампом.

2 июля исполнится 1000 дней со дня нападения на приграничные населенные пункты. "Октябрьский совет" объявил о проведении в этот день общенационального дня памяти и протеста. День траура начнётся в 6:29 утра с церемоний на севере и юге страны, в 10:00 пройдёт минута молчания, а в 20:00 на Площади заложников в Тель-Авиве состоится главный митинг. Организаторы призвали израильтян прервать привычный распорядок дня и потребовать правды - спустя 1000 дней после резни в стране до сих пор не создана государственная комиссия по расследованию. Израильтян также попросили в этот день одеться во все черное.